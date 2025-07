Klingen sind sein Geschäft: Messerschmied Tillmann mag's gerne griffig und scharf

Mit höchster Konzentration sitzt der Geselle am rotierenden Schleifstein. Den stählernen Rohling, welcher mehrfach durch Feuer und Wasser und zuletzt durch eine schwere Presse ging, führt er mit gleichbleibender Geschwindigkeit und im perfekten Winkel über den Stein. Weil die Funken nur so sprühen, trägt Tillmann Klein eine Schutzbrille.

Nach dem Abitur stand die Entscheidung zwischen Studium und Handwerk an. Für Forstwirtschaft fanden sich einige Hochschulen. Bei Messerschmieden hingegen gab es in Sachsen lediglich einen Betrieb, der einen Lehrling suchte: die Messermanufaktur in Pirna. Und weil die Chemie mit dem Meister passte, entschied er sich dafür.

Wandermesser, Nausche und Stollenmesser: drei Einzelstücke der Pirnaer Messermanufaktur. © Christian Juppe

Noch findet man vereinzelte Messerschleifer, in Sachsen erheblich mehr als in anderen Teilen Deutschlands.

Eine eigenständige Lehre zum Messerschmied gibt es nicht mehr. Nur eine seltene und etwas umständlich klingende Handwerksausbildung: Präzisionswerkzeugmechaniker mit der Fachrichtung Schneidwerkzeuge.

Sie dauert dreieinhalb Jahre und die einzige Spezialschule findet man im bayrischen Bad Neustadt.

Sein Grundausbildungsjahr absolvierte Tillmann Klein noch an der Berufsschule Görlitz, wo er in die Grundlagen für Metallverarbeitung eingeweiht wurde. Und Maik Zenker, sein Ausbilder in Pirna, merkte recht schnell, dass er es hier nicht mit einem Durchschnitts-Lehrling zu tun hat.

Klein interessierte sich immer für das Besondere und die Geheimnisse der Details. Und auch für die Messerherstellung in anderen Ländern.

So kam er über das Erasmus-Projekt zu einem renommierten finnischen Metallkünstler, der auch Skulpturen und verschnörkelte Eingangstore oder Geländer herstellt. Dort wurde der Sachse am Amboss in die Kunst des Damastschmiedens eingeweiht, was über Jahrhunderte als Königsdisziplin der Messerschmiede galt.

Klein: "Es ist faszinierend, mehrere Stähle durch Faltungen funktional zu verbinden. Inzwischen gibt es aber auch Monostähle, welche noch bessere Eigenschaften haben."