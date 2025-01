Starker Schneefall in Sachsen: Davor warnt die Polizei Autofahrer

Plauen/Grimma - Starke Schneefälle haben am Abend in Sachsen den Straßenverkehr beeinträchtigt. Die Polizei warnte Autofahrerinnen und Autofahrer vor schlechter Sicht.

Der Wintereinbruch - wie hier im Erzgebirgskreis - sorgte für schlechte Sichtverhältnisse. © André März

Auf der Autobahn 72 (Plauen -Zwickau) herrschten im dichten Schneetreiben zwischen Treuen und Reichenbach Sichtweiten von unter 50 Metern, teilte der Verkehrswarndienst mit.

Ähnlich war die Situation auf der Autobahn 14 im Landkreis Leipzig sowie im gesamten Vogtland.

Auf der A14 gab es bei Grimma mehrere Unfälle. Es bildete sich Stau und stockender Verkehr. Auch auf der A72 staute sich der Verkehr nach einem Unfall bei Stollberg.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte Schnee bis in die Nacht voraus und warnte vor starken Wintergewittern am Abend in Teilen des Freistaates.