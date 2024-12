Heino kommt mit Alf nach Sachsen: "Ich habe keine Lust, mit 86 zu versauern"

Der bekannte Volkssänger Heino (86) kommt bei seiner aktuellen Kirchentournee "Frieden auf Ewigkeit" im Januar auch nach Augustusburg und Plauen.

Kitzbühel/Augustusburg - Der bekannte Volkssänger Heino (86) kommt bei seiner aktuellen Kirchentournee "Frieden auf Ewigkeit" am 10. Januar 2025 auch nach Augustusburg. Ab 19 Uhr singt er in der Stadtkirche St. Petri bekannte klassische Lieder und deutsche Volkslieder.

2021 war Heino (86) vor seinem Auftritt in der Stadthalle in Chemnitz unterwegs. © Kristin Schmidt Am 11. Januar, 17 Uhr, tritt Heino auch in der St.-Johannis-Kirche in Plauen (Vogtland) auf. Er wird begleitet von zwei Chorsängerinnen, Franz Lambert an der Orgel und dem Schauspieler Tommi Piper - bekannt als TV-Stimme des Außerirdischen Alf. Eintrittskarten gibt es ab 63,85 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Redakteur Bernd Rippert sprach mit Heino über Weihnachten, alte Freunde und eine neue Heimat. TAG24: Sie sind jetzt 86 und schon wieder auf einer Konzertreise. Die Kirchentournee "Frieden auf Ewigkeit" führt Sie am 10. Januar auch in die Stadtkirche St. Petri in Augustusburg. Warum tun Sie sich das noch an? Sachsen Windbergfest 2025: Freital sucht den Schlagerstar! Heino: Weil es mir Spaß macht! Ich habe keine Lust, mit 86 zu versauern und schlechte Laune zu kriegen, weil ich mein Publikum nicht mehr sehe. Ich bin topfit wie ein Turnschuh und habe einen Vertrag bis 104. Den möchte ich erfüllen. TAG24: Warum singen Sie jetzt in Kirchen? Heino: Das war schon vor 15 Jahren eine Idee meiner verstorbenen Frau Hannelore, weil sie wusste, dass ich die klassischen Lieder gerne singe. Ich hatte ja klassische Musik studiert, bevor mich Ralf Bendix 1966 entdeckte. Das machte damals schon Spaß, dass ich die Zuhörer nicht nur mit der Schwarzen Barbara oder Caramba Caracho zum Mitsingen bewege. Meine Hannelore ist nun leider verstorben, aber ihre Kirchenidee lasse ich wieder aufleben.

Heino hat eine neue Familie gefunden

Schauspieler Tommi Piper (83), die Synchronstimme von Alf, begleitet Heino 2025. © Stephan Jansen/dpa TAG24: Als Orchester haben Sie den einst bekannten Organisten Franz Lambert dabei. Diese Art der Instrumentierung ist ein wenig aus der Mode gekommen. Heino: Ja, Organisten sind heute nicht mehr so gefragt. Aber ich kenne den Franz schon sehr lange und freue mich, einen Kollegen zu unterstützen. Außerdem zaubert er großartige Klänge. TAG24: Ihr Kirchenprogramm enthält klassische und Volkslieder. Eine gute Mischung? Sachsen Erste Millionen-Geschenke der neuen Regierung: Sachsen investiert in Simson-Mopeds Heino: Ave Maria von Franz Schubert berührt die Menschen noch heute. Dazu Mozart, Beethoven, Verdi und natürlich deutsche Volkslieder wie Hohe Tannen, Teure Heimat oder Kein schöner Land lassen den Funken überspringen und bringt die Besucher zum Mitsingen. TAG24: Apropos Kein schöner Land - wo ist es denn am schönsten? Heino: Schön ist es in Düsseldorf, wo ich geboren wurde. Schön ist es in meinem langjährigen Wohnort Bad Münstereifel. Aber nun gefällt es mir auch in Österreich. In Bad Münstereifel habe ich noch eine Wohnung, aber meinen Lebensmittelpunkt habe ich verlegt. Mit meinem Manager Helmut Werner und seiner Frau Nicole habe ich in Kitzbühel eine neue kleine Familie gefunden. Ihr Sohn Lennie hält mich mit seinen 15 Monaten auf Trab.

