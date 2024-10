Sechs frische Routen zum Wandern oder Radeln in Sachsen: Neue Wege, alte Heimat

Dresden - Für viele Freunde der geschnürten Schuhe ist der Herbst die schönste Jahreszeit. Und Jahr für Jahr geben die sächsischen Tourismusverbände in den verschiedenen Regionen weitere lohnende Wander- und Radwege frei. Pünktlich zum Ferienbeginn stellen wir sechs dieser neuen sächsischen Wege vor. Und für jeden ist etwas dabei – für die Anspruchsvollen, die Genießer, die Romantiker und sogar für die Kleinsten.

Die Tour ist in sieben Etappen eingeteilt und verbindet die Städte Sohland, Sebnitz, Bad Schandau, Stadt Wehlen, Stolpen, Löbau, Herrnhut, Zittau und Neusalza-Spremberg. Starten kann man natürlich an jedem Ort. Die Route führt zu 47 Prozent über Schotter-, Wald- und Wiesenwege, der Rest über Asphalt und Straßenbelag. Sie ist digitalisiert, sodass man sich online über Tourenportale auf dem Handy navigieren kann. Dort findet man auch gleich die Hinweise zu den attraktiven Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten.

Mit dem für Mountainbike-Fahrer gedachten "Stoneman Miriquidi" auf dem Erzgebirgskamm radelt Sachsen bereits in der Weltspitze mit. Mitte September wurde mit der sogenannten Gravelbiketour "Rockhead" (Felskopf) durch die Oberlausitz und die Sächsische Schweiz noch einmal nachgelegt. Die 320 Kilometer lange Strecke, auf der 4 500 Höhenmeter zu überwinden sind, ist im Profil zwar etwas flacher als ihr berühmter Bruder. Doch an spektakulären Aussichten und landschaftlicher Schönheit setzt sie noch etwas obendrauf.

Die 31 Kilometer lange Strecke zwischen Gopplasgrüner Höhe und Kapellenberg, die auch für entsprechend ausgerüstete Radfahrer geeignet ist, bietet an vielen Stellen atemberaubende Aussichten. Die schönste sei der Ausblick über die traumhaften Wiesen beim Grenzübertritt bei Ursprung/Pocátky. Ganz nebenbei wurde an dieser Stelle auch das deutsche Wandergebiet mit dem tschechischen verbunden, welches bisher nur Insider zu schätzen wussten.

Vor 120 Jahren war die Strecke durch das Elstergebirge zwischen Vogtland und böhmischem Egerland eine bei Wanderern äußerst beliebte Fortsetzung des Erzgebirgskammweges. Zu DDR-Zeiten wurde sie wegen des Grenzverlaufes aufgegeben und von der Natur überwuchert. Eine Privatinitiative ging bei den Behörden beider Länder Klinken putzen und stellte die Route mit liebevoller Mühe wieder her. In diesen Tagen wurde sie feierlich eröffnet.

Letztere ist gerade zu dieser Jahreszeit zu empfehlen. Zwar hatten die Weinbauern in diesem Jahr etwas Pech mit dem Wetter, die urigen Besenwirtschaften sind aber trotzdem bis Oktober geöffnet. Freuen darf man sich auch auf die 184 Meter hohe "Goldkuppe", von der man einen herrlichen Blick über die Elbe hat.

In den letzten Monaten wurden drei der schon bestehenden zwölf "Wanderlieblinge" im Elbland frisch markiert und beschildert, wobei auf individuelle Besonderheiten und die Geschichte wert gelegt wurde: die Auwaldtour Großenhain und Umgebung (16,8 km), der Karras-Rundweg Coswig und Moritzburg (17,6 km) sowie die Seußlitzer Weinsichttour (4,5 km).

Für manche Radwanderer sind steile Berge ein Graus. Daher wurde bereits im April für Flachland-Radler eine trotzdem nicht ganz einfache Strecke ausgeschildert und freigegeben: Das "Sachsen-M", weil es auf der Karte an diesen Buchstaben erinnert. Sie führt über 285 Kilometer von Leipzig über die Dübener Heide zur Elbe bei Strehla und dann über Oschatz und Wurzen an der Mulde zurück in die Messestadt.



Die Strecke ist recht abwechslungsreich. Man findet etwas zum Baden (Schladitzer See), ein Vogelparadies (Werbeliner See), stolze Schlösser (Torgau), naturbelassene Landschaften (Presseler Heidewald nebst Moor) und obendrein noch verschiedene historische Stadtkerne (Eilenburg, Belgern oder Schildau).