Mehr als 200 antisemitische Straftaten in Sachsen

Dresden - Hass auf Juden gehört auch in Deutschland zur traurigen Realität. In Sachsen hat die Zahl antisemitischer Straftaten das dritte Jahr in Folge die Marke von 200 überschritten.

Antisemitismus ist in Deutschland, auch in Sachsen, noch immer traurige Realität. © Sven Kaeuler/dpa

Das hat Linke-Politikerin Juliane Nagel (47) unter Berufung auf Antworten offizieller Stellen auf mehrere Anfragen mitgeteilt.

Nagel verwies darauf, dabei seien nur Fälle erfasst, die angezeigt worden seien. Deshalb könne sich die Größenordnung auch durch Nachmeldungen noch verändern.

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren - 2023 gab es 275 antisemitische Taten, 2024 dann 258 - ging die Zahl im Vorjahr zwar zurück. Allerdings überschritt sie das dritte Jahr in Folge die Marke von 200.

"Laut der Polizei-Statistik wurden besonders häufig volksverhetzende Parolen und Bedrohungen registriert, und zwar sowohl auf der Straße als auch in Form von Online-Hasspostings. Dabei bleibt es nicht: Verzeichnet sind auch drei gefährliche Körperverletzungen", erklärte Nagel.