Sachsen setzt weiter auf Ehrenamt, jetzt auch digital
Annaberg-Buchholz - Seit 16 Jahren bekommen engagierte Bürger in Sachsen durch die Ehrenamtskarte Vergünstigungen in zahlreichen kulturellen Einrichtungen. Jetzt soll eine App den Nachweis erleichtern.
Neben der bekannten Plastikkarte kann die Ehrenamtskarte künftig auch bequem über eine App genutzt werden. Die Anwendung ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar.
"Die neue App ermöglicht es den Karteninhabern, ihre Ehrenamtskarte jederzeit auf dem Smartphone mitzuführen. Damit wird die Nutzung unkomplizierter, flexibler und zeitgemäß", teilte die Stadt Annaberg-Buchholz mit.
Die bisherige Plastikkarte bleibt jedoch weiterhin bestehen. Die Beantragung der physischen Karte ist noch bis zum Ende der sechsten Auflage am 31. Dezember 2027 möglich.
Ihr könnt sie wie gewohnt über das Bürgerzentrum Eures Wohnortes beantragen. Alternativ ist auch eine Antragstellung über die Engagementstiftung Sachsen oder über die App möglich.
Mit der Ehrenamtskarte erhaltet Ihr mittlerweile unter anderem auch in den städtischen Museen in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) ermäßigten Eintritt. Im Erzgebirgsmuseum zahlt Ihr 2 Euro anstatt 3,50 oder im Frohnauer Hammer 3 Euro anstatt 5 Euro.
Aber auch in anderen sächsischen Institutionen wie in den Chemnitzer Schwimmbädern erhaltet Ihr ermäßigten Eintritt.
Auch ausgebildete Jugendleiter können Ehrenamtskarte beantragen
Um die Sächsische Ehrenamtskarte zu erhalten, müsst Ihr folgende Voraussetzungen erfüllen: Das Mindestalter liegt bei 14 Jahren bei einer physischen Ehrenamtskarte mit der schriftlichen Einwilligung der Erziehungsberechtigten beziehungsweise bei 16 Jahren für die Beantragung der App.
Des Weiteren muss Euer Wohnsitz in Sachsen liegen, Ihr müsst durchschnittlich mindestens drei Stunden wöchentlich und seit mindestens zwei Jahren im Ehrenamt tätig sein. Zudem darf Eure Aufwandsentschädigung nicht den Betrag von 960 Euro im Jahr überschreiten.
Ausgebildete Jugendleiter können die Sächsische Ehrenamtskarte parallel zur Jugendleitercard (Juleica) erhalten.
Die Ehrenamtskarte ist grundsätzlich drei Jahre gültig. Bei der digitalen Sächsischen Ehrenamtskarte beginnt die Gültigkeit mit dem Datum der Ausstellung und ist in der App vermerkt. Die physische Sächsische Ehrenamtskarte gilt in der sechsten Auflage ab dem 1. Januar 2025 und endet am 31. Dezember 2027 - unabhängig vom Zeitpunkt der jeweiligen Übergabe.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa