Sachsen setzt weiter auf Ehrenamt, jetzt auch digital

Annaberg-Buchholz - Seit 16 Jahren bekommen engagierte Bürger in Sachsen durch die Ehrenamtskarte Vergünstigungen in zahlreichen kulturellen Einrichtungen. Jetzt soll eine App den Nachweis erleichtern.

Die Ehrenamtskarte gibt es nun auch digital. (Symbolbild) © 123rf/ backyardproduction

Neben der bekannten Plastikkarte kann die Ehrenamtskarte künftig auch bequem über eine App genutzt werden. Die Anwendung ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar.

"Die neue App ermöglicht es den Karteninhabern, ihre Ehrenamtskarte jederzeit auf dem Smartphone mitzuführen. Damit wird die Nutzung unkomplizierter, flexibler und zeitgemäß", teilte die Stadt Annaberg-Buchholz mit.

Die bisherige Plastikkarte bleibt jedoch weiterhin bestehen. Die Beantragung der physischen Karte ist noch bis zum Ende der sechsten Auflage am 31. Dezember 2027 möglich.

Ihr könnt sie wie gewohnt über das Bürgerzentrum Eures Wohnortes beantragen. Alternativ ist auch eine Antragstellung über die Engagementstiftung Sachsen oder über die App möglich.

Mit der Ehrenamtskarte erhaltet Ihr mittlerweile unter anderem auch in den städtischen Museen in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) ermäßigten Eintritt. Im Erzgebirgsmuseum zahlt Ihr 2 Euro anstatt 3,50 oder im Frohnauer Hammer 3 Euro anstatt 5 Euro.

Aber auch in anderen sächsischen Institutionen wie in den Chemnitzer Schwimmbädern erhaltet Ihr ermäßigten Eintritt.