Hier werden Traditionen noch gepflegt: Sachsens "Osterhauptstadt" lockt wieder Touristen an

Am gleichen Tag startet im Zentrum der Spreestadt immer auch die Prozession der Osterreiter nach Radibor, womit Bautzen gleich zwei "Zugpferde" am Feiertagswochenende hat. Im sorbischen Siedlungsgebiet zwischen Bautzen, Hoyerswerda und Kamenz sind neun Prozessionen unterwegs, um die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi in die benachbarte Pfarrgemeinde zu tragen. Hoch zu Ross singen und beten die mit Frack und Zylinder gekleideten Männer dabei auf Sorbisch.

Bis auf die Ausfälle 2020 und 2021 veranstaltete der Tourismusverein das Eierschieben alljährlich am Ostersonntag mit Markttreiben und Bühnenprogramm. Dietmar Stange ist froh, dass wieder alles unbeschwert laufen kann. "Das Einzige, was uns Ärger machen könnte, ist das Wetter", glaubt der Vereinschef.

Eine Prognose für die Teilnehmerzahl in diesem Jahr wagt niemand so recht. Der Aufwand, ein Pferd zu bekommen, sei deutlich größer, sagt Bresan, der auch Vorsitzender des Vereins Sorbischer Kulturtourismus ist. "Es gibt nicht mehr so viele Pferdebesitzer."

In Ostritz an der deutsch-polnischen Grenze heißt der katholische Brauch Saatreiten, weil die Reiter dort zugleich auch die Saat auf den Feldern segnen.

Sorbische Ostereier werden mit Ätztechnik kunstvoll verziert. Dieser Brauch wird in vielen Familien nach wie vor praktiziert. © Sebastian Kahnert/dpa

Von den Bräuchen und Festen der Lausitzer Sorben, die 2014 ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden, steht das Osterreiten am meisten im öffentlichen Fokus.

Andere Traditionen bleiben eher im Verborgenen. Dazu zählt das Ostersingen, zu dem sich Frauen in Schleife und Schwarzkollm bei Hoyerswerda am Ostersonntag vor Sonnenaufgang treffen.

Noch am ehesten bekannt sind wohl die sorbischen Ostereier, die in Wachs-, Kratz- oder Ätztechnik aufwendig verziert sind.

In vielen Familien werde dieser Brauch am Karfreitag nach wie vor praktiziert, berichtet die Leiterin des Sorbischen Kulturzentrums in Schleife, Sylvia Panoscha. Die verschiedenen Techniken werden zudem bei mehreren Veranstaltungen in Ostsachsen und Brandenburg vorgeführt, meist von Frauen. "Die Termine sind genau aufgeteilt", sagt Panoscha.

Der erste Ostereiermarkt findet immer fünf Wochen vor Ostern im Bautzener Haus der Sorben statt.

An diesem Wochenende (25./26.3.) versammeln sich etwa 30 Eiermalerinnen und Volkskünstler im Kulturzentrum von Schleife. Als Standgebühr verlangen die Veranstalter immer ein bemaltes Ei.

Was in gut 20 Jahren dabei zusammengekommen ist, lässt sich inzwischen das ganze Jahr über in einer 2022 eingerichteten Kabinettsausstellung vor Ort bewundern.