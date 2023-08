Hip-Hop-Festival: DDR-Breakdance-Meister "Hahny" dreht in Meißen wieder groß auf

Mit Gratis-Workshops von Graffiti bis Freestyle-Rappen und Konzerten in Meißen wird 2023 der Tanz-Contest zum Streetart-Festival der Hip-Hop-Kultur ausgebaut.

Von Katrin Koch

Meißen - Zurück zu seinen Wurzeln: In den 80er-Jahren trainierte Heiko "Hahny" Hahnewald (57) seine Headspins und Power Moves auf den Platten vor der DDR-HO-Gaststätte "Aktivist" am Meißner Elbufer. Er selbst war auch ein Aktivist - nur eben in Sachen Breakdance!

Heiko "Hahny" Hahnewald (57) lädt Samstag zum Breakdance-Contest samt Streetart-Festival nach Meißen ein. © Steffen Füssel "Am Akti schließt sich für mich ein Kreis", freut sich der zweifache und dienstälteste DDR-Meister (1987/88), längst ist er eine lokale Breakdance-Legende. "Wo ich Streetdance geübt habe, ist jetzt ein Skaterpark." Dort wird morgen der Breakdance-Wettbewerb "Down to the Beat Contest" ausgetragen, den "Hahny" 2022 in seiner Heimatstadt etablierte. Mit Gratis-Workshops von Graffiti bis Freestyle-Rappen und Konzerten wird in diesem Jahr der Tanz-Contest zum Streetart-Festival der Hip-Hop-Kultur ausgebaut (downtothebeat.de).

"Zu den Wettkämpfen reisen Crews aus Irland, Polen, den Niederlanden, Dänemark und sogar aus Kolumbien, Venezuela, Kasachstan und Brasilien an. Dazu haben wir ein spannendes Begleitprogramm rund um die Battles auf die Beine gestellt", verspricht Hahn.

Er hat's noch immer drauf! "Hahny" 1986 und heute vorm "Akti". © Bildmontage: privat, Steffen Füssel

Coole Klamotten in der DDR zu beschaffen, war auch nicht ganz einfach - "Hahny" auf dem Weg zu einer Show. © privat

Alles live: Beim Festival kommt nichts aus der Konserve