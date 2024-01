Hohe Umfragewerte für die AfD schaden sächsischer Wirtschaft

Sylvia Pfefferkorn (57) spricht für den Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen. © dpa/Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen

"Wir müssen daran denken, dass wir auf die besten Köpfe weltweit angewiesen sind - sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie und im Handwerk", sagte die stellvertretende Sprecherin des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, Sylvia Pfefferkorn (57), mit Blick auf die anstehende Landtagswahl am 1. September.

Es werde zunehmend schwieriger, Menschen für Sachsen als Lebens- und Arbeitsort zu begeistern und davon zu überzeugen, "dass die Sachsen durchaus gastfreundliche Menschen sind".



Dem Verein gehören rund 100 Unternehmen an, darunter etwa Industrie- und Handelskammern, der Chiphersteller Infineon, VW Sachsen, die Mitteldeutsche Flughäfen AG oder Sachsen Energie. Der Verein setzt etwa auf Workshops und Beratungen zur Integration und interkulturelles Verständnis und beteiligt sich an den Fachinformationszentren Zuwanderung.