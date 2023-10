Holzbau in Sachsen boomt!

Dresden - Die Baubranche ächzt: Hohe Baustoff-, Energiepreise und Bauzinsen, Inflation, Lieferkettenprobleme und fehlende Fachkräfte verhagelt ihr die Geschäfte. Der Wohnungsbaugipfel diese Woche in Berlin stellte der schwächelnden Baubranche 45 Milliarden Euro in Aussicht. Sachsen hat noch einen weiteren Joker im Ärmel: Wohnhäuser aus Holz in ökologischer Bauweise, umwelt- und klimagerecht.

Sie bündelt seit zwei Jahren die Akteure des sächsischen Holzbaus, wird jährlich mit einer hohen sechsstelligen Summe vom Freistaat gefördert. "Spätestens in zwei Jahren sollen 15 bis 20 Prozent aller Neubauten in Sachsen aus Holz sein - Schulen, Verwaltungsgebäude, Studentenwohn- und Pflegeheime."

"In den vergangenen sechs Jahren entstand bereits jedes fünfte neue Einfamilienhaus in Sachsen in Holzbauweise", sagt Sören Glöckner (56), Geschäftsführer der Holzbau Kompetenz Sachsen GmbH.

Und derzeit sogar billiger als Betonbauten! Sogar das zweithöchste Holzhaus der Welt soll nächstes Jahr in Sachsen in den Himmel wachsen.

Erinnert wegen seiner Keilform an das Flatiron-Gebäude in Manhattan: Das Z8 - abgeleitet aus der Adresse "Zschochersche Straße 8" - sieht wie ein flaches Bügeleisen (flat iron) aus. © PR/ Peter Eichler

Erste Beispiele der ökologischen Bauart in Sachsen sind die Oberschule Barnet-Licht-Platz in Leipzig-Thonberg als erste sächsische Schule in Holzbauweise, der Schulbau am Schilfweg in Dresden oder der Kirchneubau der Neuapostolischen Kirche in Taucha.

Das Wohn- und Geschäftshaus Zschochersche Straße 8 in Leipzig sieht sogar wie die kleine Schwester des legendären Bügeleisengebäudes aus - das Flatiron Building in New York City.

"Derzeit suchen wir einen lokalen Partner in Dresden, um das Pilotprojekt eines sechsgeschossigen Parkhauses aus Holz zu bauen. So etwas gibt es in ganz Deutschland noch nicht", weiß Glöckner.

Der besondere Clou daran: Werden künftig weniger Stellplätze für den Individualverkehr benötigt, lässt sich das Parkhaus zu Wohnungen und Büros umfunktionieren.