Horch, was kommt von draußen rein: Einbruchszahlen steigen wieder an!

Der Gesamtverband der Versicherer beziffert den Schaden durch Wohnungsdiebstahl in ganz Deutschland auf 340 Mio. Euro, ein Plus von 70 Mio. Euro. Und das sind nur die Fälle, in denen die Opfer versichert waren.

Vom Krauschwitzer Ortsteil Podrosche aus liegt Polen sozusagen in Wurfweite. Am vergangenen Donnerstag, dem 17. Oktober drangen hier Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Werkzeuge im Wert von 500 Euro.

Einbrecher sorgen nicht nur für einen Stehlschaden, sie verursachen zudem Sachschäden - und bei manchen Opfern bleiben psychische Schäden zurück. © dpa/Clark Germany GmbH

Einbrüche bedeuten aber nicht nur einen finanziellen Verlust. 15 bis 20 Prozent der Einbruchsopfer leiden nach Angaben der Opferschutzorganisation Weißer Ring langfristig unter Ängsten und psychosomatischen Belastungen. Nervosität, Schlafstörungen oder Albträume sind nicht selten, aber auch Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf- oder Magen-Darm-Probleme treten auf.

Eine Reihe von Einbrüchen ließe sich verhindern, so das Landeskriminalamt Sachsen (LKA). Beleg? 43,5 Prozent der Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr wurden nicht vollendet.

Das spricht laut LKA auch für die Wirksamkeit sicherungstechnischer Einbauten. Wer nachrüsten will, kann sich seine Ausgaben sogar fördern lassen, unter anderem von der KfW-Bank. Mehr Informationen gibt es über diese bundesweite Kampagne: www.k-einbruch.de

Außerdem führt die sächsische Polizei im Vorfeld des "Tages des Einbruchschutzes" am kommenden Sonntag, dem 27. Oktober viele Info-Veranstaltungen durch, u. a. am heutigen Mittwoch ab 9 Uhr auf dem Rathausplatz in Riesa, am morgigen Donnerstag in der Stadtbibliothek Leipzig (ab 10 Uhr) oder am Freitag auf dem Wochenmarkt in der Lingnerallee in Dresden (ab 9 Uhr).