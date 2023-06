Hotelchefin aus Sachsen erschossen: Todesdrama spielte sich in der Idylle ab

Murnau/Nossen - Todesdrama in der Idylle: Nachdem der Berufsschullehrer Robert K. (†47) zwei Tage lang nicht zur Arbeit im österreichischen Murnau kam, alarmierte der Direktor die Polizei. Im Einfamilienhaus des Lehrers fand die Feuerwehr ihn, seine Ehefrau (†65) und die Nossener Hotel-Chefin Franziska F. (†62) nur noch tot vor.

Franziska F. (†62) leitete das Hotel "Stadt Dresden" in Nossen. © Bildmontage: Bildmontage: Ove Landgraf/Dehoga

Im Heimatort der Sächsin herrscht Entsetzen."Es stimmt", bestätigt eine Mitarbeiterin des Hotels "Stadt Dresden" traurig einen Bericht der "Bild".

"Sie war eine freundliche, zielstrebige Frau, war hier mit in der Küche tätig. In der Corona-Zeit hat sie auch die Zimmer mit gemacht."

Das Hotel hatte sie zusammen mit ihrem Mann Heinz F. (†68) betrieben, der allerdings bereits am 13. November 2018 einer schweren Krankheit erlag.

Auch Robert K. war bereits im Hotel: "Er hat eigentlich einen netten Eindruck gemacht", sagt die Mitarbeiterin.

"Für uns war er ein Bekannter der Chefin." Ob er mehr als das war, ermittelt jetzt die österreichische Polizei: "Die beiden kannten sich längere Zeit und haben die letzte Zeit zusammen verbracht", sagt Polizeisprecher Markus Lamb (35) gegenüber TAG24.

"Sie sind gemeinsam mit einem Mietfahrzeug am Samstag zu dem Einfamilienhaus in St. Peter am Kammersberg gefahren."

Dort lebte Robert K. mit seiner Frau erst seit zwei Jahren, war so in dem Ort kaum verwurzelt.