Illegale Einreisen nach Sachsen: Mit diesen Tricks arbeiten die Schleuser!

Auch wenn einzelne Schleuser verhaftet werden können, gehen die Transporte weiter, da die Täter meist in organisierten Gruppen arbeiten. © Blaulichtreport Zittau

Die Schleuser gehen dabei arbeitsteilig vor. So gibt es zum einen die Hintermänner und Organisatoren. Ein Pilot-Fahrer kundschaftet aus, ob auf der Fahrstrecke Polizeikontrollen stattfinden.

Der Fahrer beziehungsweise Schleuser transportiert schließlich die Migranten und setzt diese ab, ehe sie dann vom Abholer in Empfang genommen werden.

Vor Beginn der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen seien die meisten Einschleusungen in Form solcher Behältnisschleusungen, also in Transportern oder Autos, erfolgt.

"Genutzte Autos werden präpariert, um zum Beispiel durch Entfernung der Sitzplätze im Fond mehr Fläche und Kapazitäten zu erhalten. Oder die Fahrzeugscheiben werden von innen abgeklebt oder besprüht, um kein bloßes Hineinschauen zu ermöglichen", klärt Marcel Pretzsch (43) von der Bundespolizeidirektion Pirna auf.

Auch ein als Ambulanzfahrzeug getarntes Schleuserauto haben die Beamten in der Vergangenheit schon entdeckt.