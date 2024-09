Im Freizeitpark Oskarshausen: Kita-Knirpse im Kürbis-Wettstreit

Der Freitaler Freizeitpark Oskarshausen sieht orange! © PR

Seit Freitag kommen kreativ gestaltete Kürbisse hinzu, die Mädchen und Jungen in Kitas in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg gestaltet haben.

Die ersten Kürbisse brachten Kinder der Kita "Wurzelzwerge" in Freital vorbei. Andere wurden via Post aus dem 160 Kilometer entfernten Kemberg in Sachsen-Anhalt geschickt.