Im Kampf gegen Hautkrebs: Dresdner Uniklinik macht Patienten neue Hoffnung

Dresden - Die Gefahr kommt aus der Sonne. Jährlich erkranken deutschlandweit 300.000 Menschen an Hautkrebs. Rund 4000 Patienten versterben jährlich daran - insbesondere am gefährlichen schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom). Fünf moderne Bildgebungsverfahren am Hauttumorzentrum des Dresdner Uniklinikums geben Patienten jetzt neue Hoffnung. Denn sie können Hautkrebs bereits in frühen Stadien erkennen, schmerzhafte Biopsien ersparen und Krebs-Operationen reduzieren.