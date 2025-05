BSW scheitert mit Antrag zu Handy-Verbot an Sachsens Grundschulen

Dresden - Sachsens Landtag lehnt ein Handyverbot an Grundschulen per Gesetz ab.

Alles in Kürze

Im Sächsischen Landtag kam der BSW-Antrag auf keine Mehrheit. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Ein entsprechender Antrag vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreichte am Donnerstag im Parlament nicht die erforderliche Mehrheit.

Für den Antrag stimmten neben dem BSW lediglich die AfD und der fraktionslose Abgeordnete Matthias Berger, der für die Freien Wähler in den Landtag einzog. Die CDU hatte schon im Vorfeld Ablehnung signalisiert.

Allerdings hatte Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) überraschenderweise Gefallen an einem Verbot gefunden. Er stellte klar, dass - über die Schulordnung geregelt - in den meisten Grundschulen bereits ein solches Verbot existiert. In der Landtagssitzung lud er Abgeordnete, Lehrer und andere Experten für den 28. August zu einem "ergebnisoffenen Handygipfel" ein.

Man sei sich grundsätzlich einig, dass Handys an Grundschulen wegen der Ablenkung der Kinder nichts zu suchen haben, hatte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Sören Voigt, zuvor gesagt. Die Schulen würden das in eigener Verantwortung unterschiedlich handhaben. Es stelle sich die Frage, ob man alles gesetzlich regeln und zwingend vorgeben müsse.

Fakt sei, dass Kinder den Umgang mit Handys lernen müssten.