In den Städten mehr als auf dem Land: Jeder zwölfte Sachse ist überschuldet

Sachsen - Sie können Rechnungen und Raten nicht bezahlen, Schulden nicht tilgen: Jeder zwölfte Sachse ist aktuell überschuldet. Das belegt der Schuldneratlas 2023 von der Wirtschaftsauskunft "Creditreform", der alljährlich herausgegeben wird. Demnach steckt allein in der Landeshauptstadt jeder 13. Einwohner ab 18 Jahren in der Schuldenfalle – 35.900 Dresdner! Doch wie kommt man aus der Schuldenspirale wieder heraus und wo leben in Sachsen die meisten Schuldner?