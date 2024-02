In dieser sächsischen Provinz liegt Deutschlands beliebtester Bio-Hofladen

Oschatz - Den besten Bio-Hofladen Deutschlands findet man inmitten der sächsischen Provinz. Für seine Leserwahl sammelte das Fachmagazin "Schrot & Korn" 50.000 Stimmen für 2500 Bioläden in vier Größenordnungen ein. Und bei den Hofläden gewann der Herbst-Hof aus Kreischa bei Oschatz - nach 2022 bereits zum zweiten Mal. Das ist deshalb bemerkenswert, weil der Osten bei der seit 20 Jahren ausgerufenen Abstimmung nur selten oder nie auftaucht. Was also ist das Geheimnis von Biobauer Heinze?