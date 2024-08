In einfacher Sprache: So will Sachsen Menschen mit Behinderung das Wählen erleichtern

Dresden - Auch sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft! Landtagspräsident Matthias Rößler (69) und der Landesbeauftragte für Inklusion der Menschen mit Behinderungen, Matthias Welsch (57), haben am Freitag in Dresden eine Broschüre präsentiert, die eingeschränkten Menschen einen besseren Zugang zur anstehenden Wahl verschaffen soll.

Matthias Welsch (57, l.) und Landtagspräsident Matthias Rößler (69) bei der Präsentation der Broschüre. © Ove Landgraf

In sogenannter leichter Sprache wird unter dem Motto "Wie wir wählen" unter anderem erklärt, wen man wählen kann, wer wählen darf, wie mit einer Wahlbenachrichtigung umzugehen ist, wie die Briefwahl funktioniert oder was beim Gang an die Wahlurne zu beachten ist.

"Barrieren dürfen niemanden daran hindern, sein Wahlrecht wahrzunehmen", so Welsch. "Die Broschüre in leichter Sprache hilft nicht nur Menschen mit Behinderung beim Verstehen, sondern auch denen, die nicht so gut Deutsch können."

Doch bringt sie den Betroffenen wirklich was? Ja, betont Welsch weiter. Die Texte seien im Vorfeld von Menschen mit Behinderung auf ihre Verständlichkeit überprüft worden.

Zugleich habe das Land gecheckt, dass durch die Übersetzung keine Verwechslungen entstanden sind.