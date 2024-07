In Sachsens kleinster Gartensparte denkt niemand ans Aufhören

"Wir müssen schauen, wie es weitergeht", sagt Susanne Russig (48) vom Dachverband der Gartenfreunde.

Vor 15 Jahren ging die Hälfte der Parzellen bereits zurück an die Stadt Pirna. Die verbliebenen Pächter würden älter, vielleicht gebrechlicher werden. "Und wer will heute noch einen Garten ohne Strom?"

"Unser Jüngster ist Mitte 30", zeigt Müller auf die erste Parzelle neben dem verwachsenen Eingang. Der 83-Jährige nennt sie "Party-Garten". Es ist der einzige mit einer zwei Meter hohen Hecke und Laube darin.

Karlfried Klipsch (82) braucht eh keine. Er baute vor 26 Jahren in Zatschke, eine Schwungtür verbindet Haus und Garten. "Ich muss nicht so viele Leute versorgen", lacht der Schatzmeister des Vereins. Ohnehin haben's die Insekten ihm angetan. So säte er eine eigene Blumenwiese, bohrte Löcher in Baumstämme für Holzbiene und Co. Plötzlich legt er die Hand ans Ohr: "Und das ist unsere Nachtigall!"

Müllers Knie sind seit der DDR-Liga kaputt, Klipschs Gang eher schwerfällig als flott. Ans Aufhören denkt hier keiner. Eher ans nächste Feuer in der Gemeinschaft. "Wir können gar nicht aufhören", so Chef Müller. "Meine Töchter brauchen das Gemüse."