Jeep kippt bei Unfall um: 68-Jährige muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Mitarbeiter der Unfallforschung sichern die Spuren am Unfallort. © Marko Förster

Am Dienstag wollte die 68-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Suzuki Jimmy, einem Jeep, rückwärts aus einem Grundstück an der Straße "Am Poetenweg" in Bad Gottleuba-Berggießhübel herausfahren.

Dabei streifte sie aus bisher noch ungeklärter Ursache eine Mauer, fuhr einen Hang hinauf und kippte dann mit ihrem Wagen um.

Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die 68-Jährige in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.