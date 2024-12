Sachsens AfD-Chef Urban will Ministerpräsident werden

Sachsens AfD-Partei- und Fraktionschef Jörg Urban (60) will für das Amt das Ministerpräsidenten im Freistaat kandidieren. © Robert Michael/dpa

Einen entsprechenden Antrag werde er einreichen, sagte Urban in Dresden. Allerdings will er sich nicht in die Karten schauen lassen, ob er am morgigen Mittwoch schon in der ersten Runde in den Ring steigt. Die Strategie der Kandidatur werde er nicht offenlegen, betonte er.

Bei der Wahl im Landtag stellt sich Amtsinhaber Michael Kretschmer (49, CDU) zur Wiederwahl. Außerdem tritt mit Matthias Berger (56) der Kandidat der Freien Wähler an.

Im ersten Wahlgang ist die absolute Mehrheit der Stimmen nötig. Demnach müssen für 61 der 120 Parlamentarier zustimmen. Im zweiten Wahlgang reicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das Votum erfolgt in geheimer Wahl.