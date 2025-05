Wikinger-Schiffe auf sächsischem See: Was geht hier denn ab?

Am 10. und 11. Mai hält ein ganz besonderes Event die Schladitzer Bucht in Atem. Ihr habt die Chance, Tickets für die ganze Familie zu gewinnen.

Von Emily Mittmann

Rackwitz - Am Wochenende vom 10. und 11. Mai hält ein ganz besonderes Event samt Wikingern, Drachen und Mittelalterständen einen See nördlich von Leipzig in Atem. Ihr habt die Chance, Tickets für die ganze Familie zu gewinnen.

Furchteinflößende Wikinger und riesige Drachen: In der Schladitzer Bucht wird es am zweiten Maiwochenende spannend! © PR/H. Bibow Gehisste Segel, schwere Waffen und mächtige Bärte: In der Schladitzer Bucht legen am zweiten Maiwochenende furchteinflößende Gestalten an, denn: "Die Wikinger kommen!" Die nordischen Krieger haben es sich zum Ziel gemacht, den 50 Stände großen Mittelaltermarkt zu plündern. Doch kriegen sich die Dickköpfe noch auf See wegen der Beute in die Haare. Die Streitereien gipfeln in einer spannenden Show für große und kleine Landratten, die das Spektakel zunächst aus sicherer Entfernung und mit festem Boden unter den Füßen beobachten können. Anschließend bekommen Besucher die Chance, kostenlos selbst in See zu stechen. Sachsen So viele Straftäter hat Sachsen in diesem Jahr abgeschoben Aber die Seemänner sind nicht die einzigen, die aus einer vergangenen Zeit zu stammen scheinen. Fangdorn, der zwölf Meter lange Drache, versucht seinen Schatz zu beschützen und speit mit Feuer um sich.

Spannende Shows aus einer anderen Zeit

Der zwölf Meter lange Drache Fangdorn will seinen Schatz beschützen und speit mit Feuer um sich. © PR/H. Bibow Neben den dreimal am Tag stattfindenden Wikinger- und Drachenshows könnt Ihr sowohl am Samstag zwischen 11 und 21 Uhr als auch am Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr über den vielseitigen Mittelaltermarkt spazieren. Dabei trefft Ihr auf Handwerker, Wirte und Bäcker, Schausteller, die mit handbetriebenen Fahrgeschäften für Nervenkitzel sorgen sowie Gaukler und Musiker, die sich auf der Bühne die Hand geben. Der Eintritt kostet 12 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder. Familien bezahlen jedoch nur für ein Kind. Alle weiteren sowie Kleinen im Vorschulalter müssen nichts bezahlen. Sachsen Neue Pläne für die Fernbahn nach Polen: Wer profitiert und wer nicht Solltet Ihr im Kleiderschrank noch passende historische Kleidung finden, könnt Ihr sogar nochmal 2 Euro sparen. Noch günstiger wird es nur mit geschenkten Tickets.

Und so bekommt Ihr welche!