Neue Pläne für die Fernbahn nach Polen: Wer profitiert und wer nicht

Das sächsische Infrastrukturministerium begrüßt daher die PKP-Initiative, bestätigt ein Sprecher: "Es würde eine Anbindung des ostsächsischen Raumes an das deutsche sowie polnische Fernverkehrsnetz ermöglichen. Zudem entstünden mit Umstieg in Leipzig weitere attraktive Verkehrsbeziehungen."

Der PKP-Zug könnte von Leipzig bis nach Przemysl - kurz vor der ukrainischen Grenze - fahren. © Christophe Gateau/dpa

Der Fachreferent Osteuropaverkehre vom Fahrgastverband Pro Bahn, Ingo Koschenz, kennt viele, die profitieren würden. "Der gesamte Bahnfernverkehr von Deutschland nach Polen läuft bisher schließlich nur über Berlin." Viele Reisende gaben deshalb bislang Fernbussen, Fliegern oder dem Auto den Vorzug.

Wünschenswert wäre in diesem Kontext, dass es für diese neue Verbindung gute Anschlüsse in Leipzig nach Nürnberg, München und Frankfurt am Main gibt.

Ingo Koschenz: "Für Sachsen wäre wichtig, dass auf deutscher Seite weitere Zwischenhalte angeboten werden." Etwa in Knotenbahnhöfen wie Falkenberg, Elsterwerda, Ruhland und Horka und nicht nur den als "gesetzt" geltenden Halt in Hoyerswerda.

Der Experte sieht aber auch Probleme anrollen: "Das Nachsehen wird die Region Dresden haben. Es droht die Gefahr, dass die Ost-West-Verkehre dauerhaft an Dresden vorbeigehen, wenn nicht irgendwann Görlitz-Dresden doch unter Draht kommt."