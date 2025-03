Meißen feiert Jubiläum: Das sind die 5 interessantesten Porzellan-Kunstwerke!

Die große "Tulpenvase" für zehn Blumen von Gudrun Gaube (73) verbindet Blaumalerei mit asiatischen Motiven und spielt auf den Tulpenrausch um 1630 in den Niederlanden an. Tulpenzwiebeln wurden als Spekulationsobjekte zu astronomischen Preisen gehandelt.

Drei weiße Schafe (in Porzellan) und einen Wolf (in Böttgersteinzeug) gestaltete Olaf Stoy (65) zwischen 2018 und 2022 als Wandmasken - ganz in der Tradition von Tierbildhauer und Porzellangestalter Max Esser (1885-1945) in den Goldenen Zwanzigern.

Essers braune Masken (u.a. Tiger, Pavian) aus Böttgersteinzeug sind in der Dauerausstellung zu sehen.