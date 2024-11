"Karl May auf der Bühne III": Lesereise mit Wild-West-Besetzung

In der Stadtbücherei Ehrenfriedersdorf, in der Nähe des Naturtheaters Greifensteine, wo ab 1987 Karl May aufgeführt wurde, begrüßen sie als Gast Schauspieler Giso Weißbach (83).

Zur Lesung am 13. Dezember (18 Uhr, Karl May Begegnungsstätte) in Hohenstein-Ernstthal haben die Autoren Ben Hänchen (37) von den Karl-May-Spielen Bischofswerda und bei der Lesung am 14. Dezember (18.30 Uhr) im Radebeuler Karl May Museum den Regisseur und Ex-Bühnen-Winnetou Peter Görlach (56) eingeladen.