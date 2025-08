Fast 8000 Kilometer quer durch Europa: Extrem-Radler aus Dresden will's wieder wissen

Markus Weinberg (41) und sein Gravelbike - gemeinsam wollen sie die Herausforderung meistern. © Eric Münch

Dann startet Weinberg im kleinen Örtchen Grense Jakobselv an der norwegisch-russischen Grenze. Ende September will er am Cabo de São Vicente in Portugal über die Ziellinie fahren.

Im Schnitt muss er täglich 165 Kilometer zurücklegen. "Es geht mir nicht um einen Rekord. Ich möchte Leute motivieren, Europa selbst zu bereisen", erklärte Weinberg vor seiner T(ort)our.

Weinberg, ein ehemaliger Radrennfahrer, der seine Brötchen heute als Journalist und Dokumentarfilmer verdient, lädt Sportbegeisterte ein, ihn auf einer Tagestour für zehn, 50 oder auch 100 Kilometer zu begleiten.

Zwei "Etappenziele" hat er dabei fest im Blick: das Europäische Parlament in Straßburg und den Europäischen Mountainbike-Kongress Mitte September im spanischen Boltaña. "Da radle ich zufällig vorbei", sagte er.