Giftiger Rauch erreicht Kinderfest: Was war in dieser sächsischen Firma los?

Wurzen - Mit 137 Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurde am Samstag im Rahmen einer Katastrophenschutzübung ein ernstes Szenario in Wurzen (Landkreis Leipzig ) geübt.

Beim Abtransport von giftigen Altbädern ist eine große Menge Salzsäure freigesetzt worden. © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler

Dass giftiger Rauch zu einem Gymnasium zog und es zehn Verletzte gab, wurde glücklicherweise nur simuliert. Vorbereitet für den Ernstfall sind die Einsatzkräfte, bei denen es noch Defizite gibt, aber allemal.

"Beim Umfüllen von stark cyanidhaltigen Prozessaltbädern in einen Behandlungsbehälter wurde durch einen Bedienungsfehler übersehen, dass sich noch eine größere Menge säurehaltigen Materials in der Vorlage befand", beschreibt Pressesprecher Mike Köhler die Ausgangslage.

Köhler: "Dadurch wurden innerhalb kurzer Zeit große Mengen Salzsäure freigesetzt."

Der an dem speziellen Schadstoff-Fahrzeug entweichende Chlorwasserstoff bilde mit der Luftfeuchtigkeit Salzsäuretröpfchen, die in der Luft schweben. Beim Atmen verätzen Schleimhäute in Mund und Nase, aber auch an Luftröhre, Lunge, Augen und Haut können schwerwiegende Verletzungen auftreten.

Genau dies wurde auch bei der Übung simuliert.