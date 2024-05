Höchste Beschäftigungsquote in Sachsen: Wirtschaftsminister Dulig singt Loblied auf die Teilzeit!

Sachsens Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Dulig (50, SPD) betont die Bedeutung der Teilzeitarbeit im Freistaat. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

"Im vergangenen Jahr haben die Beschäftigten in Sachsen nicht weniger gearbeitet, sondern mehr. Dass so viele im Land arbeiten, wäre ohne Teilzeit nicht möglich", erklärt der SPD-Minister in einer Mitteilung seines Ministeriums am Donnerstag.

Mit seiner Aussage bezieht sich Dulig dabei auf ebenfalls am Donnerstag veröffentlichte Zahlen des Statistischen Landesamts, wonach rund ein Drittel aller gut 1,64 Millionen Beschäftigten 2023 in Teilzeit gearbeitet haben.

Die Verteilung ist dabei äußert ungleich: Während lediglich 16 Prozent der Männer in einem Teilzeit-Arbeitsverhältnis stehen, waren es unter den Frauen mehr als die Hälfte (53,2 Prozent).

Daraus schlussfolgert der Wirtschafts- und Arbeitsminister: "Das heißt für die Unternehmen und den öffentlichen Dienst: Wer gut ausgebildete Frauen gewinnen und halten möchte, der muss attraktive Teilzeitmodelle anbieten, und zwar bis zur höchsten Führungsebene."

Doch während Dulig generell ein Loblied auf die Teilzeitmodelle singt, gibt das Statistische Landesamt auch Grund zur Sorge.