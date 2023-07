Kita-Beiträge in Mitteldeutschland teilweise verdoppelt! Zwei Städte trotzen dem Kohle-Trend

In vielen mitteldeutschen Städten und Kommunen wird es höhere Kita-Beiträge geben. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

So kostet ein Krippenplatz für eine zehnstündige Betreuung in Dresden ab September für das erste Kind knapp 259 Euro im Monat, für das zweite etwa 155 Euro. Im Kindergarten sind es bei gleicher Betreuungszeit rund 188 beziehungsweise 113 Euro.

Im Schnitt steigen die Elternbeiträge zwischen 2,2 Prozent und 4,7 Prozent. Grund seien "die stark gestiegenen Personal- und Sachkosten", hieß es. Ab dem dritten Kind gilt in der sächsischen Landeshauptstadt Beitragsfreiheit.

Teurer wird es beispielsweise auch in Moritzburg und Bad Lausick in Sachsen sowie in Ilmenau in Thüringen. In Burg in Sachsen-Anhalt wird aktuell eine kräftige Erhöhung der Elternbeiträge diskutiert. Nach Plänen der Stadtverwaltung könnten in der Krippe für zehn Stunden bald 429 Euro anfallen - das wäre fast eine Verdopplung. Aktuell müssen Eltern 230 Euro bezahlen.

Im Kindergarten könnten die Beiträge von 180 auf 271 Euro steigen. Die Kommunalaufsicht habe der Stadt Burg aufgetragen, zur Aufstellung des Haushalts die Einnahmesituation zu verbessern, hieß es. "Leider sind wir in der aktuellen Situation zur Verbesserung der Einnahme- und Ausgabensituation gezwungen", sagte Bürgermeister Philipp Stark. Ein Beschluss könnte im September fallen.