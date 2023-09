14.09.2023 11:08 2.400 Drama in Sachsen: Kleinkind stürzt aus dem 3. Stock

Am Mittwochabend rückten Rettungsdienst und Feuerwehr in die Huttenstraße in Hoyerswerda aus. Ein Kleinkind war dort aus dem Fenster gestürzt.

Von Eric Hofmann

Hoyerswerda - Drama am Abend! Gegen 19.10 Uhr rückten Rettungsdienst und Feuerwehr in die Huttenstraße in Hoyerswerda aus. Ein Kleinkind war dort aus dem Fenster gestürzt. Die Polizei ermittelt am Unglücksort. © Henry Gbureck Zu Alter und Geschlecht konnte die Polizei am Donnerstagmorgen noch keine Angaben machen, doch es sieht so aus als hätte das Kind Glück gehabt! "Es ist aus dem 3. Obergeschoss durch ein geöffnetes Fenster gefallen", so Polizeisprecherin Julia Garten TAG24. "Der Rettungsdienst brachte es verletzt ins Krankenhaus, aber das Kind war noch ansprechbar", fügte sie hinzu. Sachsen Bio-Bäckerei öffnet in einer alten Sparkasse Neben Feuerwehr und Polizei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Ein Kleinkind fiel aus einem Fenster und kam zwischen Grünstreifen und Fußweg auf. © Henry Gbureck Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Titelfoto: Henry Gbureck (2)