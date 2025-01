Hetzten Nonnen gegen die Chefin? Unwürdige Umstände erschüttern 800 Jahre altes Kloster

Ostritz - Wird die Gottesfurcht im Kloster St. Marienthal v on Intrigen überschattet? In einer Erklärung teilt Mutter Elisabeth (68) heftig aus. Möglich, dass eine oder mehrere Nonnen anonym gegen sie hetzten. Die Klosterchefin jedenfalls schmeißt hin.

Mutter Elisabeth Vaterodt (68) hält ihr Kloster nicht mehr aus. © picture alliance/Nils Holgerson

Die "vielen anonymen Briefe" hätten "trotz der offensichtlichen Verleumdungen fruchtbaren Boden gefunden", erklärt Noch-Äbtissin Elisabeth Vaterodt (68) in der aktuellen Klosterbroschüre.

An ihrem Geburtstag im Februar wird sie ihr Amt niederlegen - nach knapp 40 Nonnenjahren im ältesten Zisterzienserinnenkloster Deutschlands (1234 gegründet). Davon fast neun Jahre als Äbtissin.

In dieser Zeit erregte sie Aufsehen: Etwa 2022 mit der Idee, Schriften aus der historischen Bibliothek von St. Marienthal zu verkaufen, mit den Erlösen die Klosterkasse zu füttern.

"Immer wieder habe ich um Verzeihung für meine Fehler gebeten", so die Ordensfrau. In ihrer Erklärung setzt die Äbtissin "Rücktritt" in Anführungszeichen, erwähnt eine "bittere Entwicklung, die ich hier im Detail nicht erläutern kann und möchte".