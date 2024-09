Kochprofis ratlos: Wunderschönes Restaurant, "geiles" Essen - Aber irgendwas stimmt hier nicht

Cavertitz - Seit Anfang der 90er wird das "Hotel und Restaurant Pelzer" in Cavertitz ( Nordsachsen ) nun schon von ein und derselben Familie geführt. Inzwischen schmeißt Tochter Susan (42) den Laden - doch da nicht alles nach Plan läuft, hat sie Besuch von der Sendung "Die Kochprofis - Comeback am Herd" bekommen.

Susan hat das Restaurant und Hotel von ihren Eltern übernommen, was für sie natürlich einerseits eine große Ehre, andererseits aber auch eine große Last darstellt. Fährt sie das Projekt gegen die Wand, geht die Alterssicherung für Mama und Papa flöten. Doch sie und ihr kleines Team sind sich einig: Sie wollen hier bis zur Rente gemeinsam weitermachen. Und deshalb brauchen sie die Hilfe der Kochprofis.

Das Team arbeitet seit rund 30 Jahren eng zusammen. Können die Kochprofis die drei Frauen unterstützen? © RTL2

Andi und Frank erkennen das Problem sofort: Das Restaurant hat zwar eine treue Stammkundschaft, liegt aber derart ländlich und einsam, dass sich einfach kein neues Personal finden lässt. Kein Nachwuchs, keine Lehrlinge in Sicht. "Es ist halt sehr abgeschieden, das muss man lieben", so Susan.

Frank hingegen ärgert sich über das nicht ausgeschöpfte Potenzial: "Eigentlich ist das eine Katastrophe." Denn aufgrund der wenigen Mitarbeitenden ist das Lokal an vier Tagen in der Woche geschlossen, auch das Hotel generiert lediglich an den Wochenenden Umsatz. Das was eingenommen wird, muss sofort wieder in die Instandhaltung gesteckt werden. Frustration pur.

Deshalb entwickeln die Kochprofis einen Plan: Um zusätzliche Einnahmen zu generieren, soll der leerstehende Kiosk im Biergarten wieder in Betrieb genommen werden. Zudem soll das Küchenteam unter der Woche Kochkurse anbieten, darüber hinaus wird die Speisekarte etwas modernisiert.

Ob das alles ausreichen und dem "Hotel und Restaurant Pelzer" den nötigen Aufschwung bescheren wird, zeigt sich am heutigen Montagabend ab 20.15 Uhr bei RTL2. Wer nicht so lange warten will, kann sich die "Kochprofis"-Folge bereits jetzt im Stream bei RTL+ ansehen.