Erzieherinnen als Wahlhelfer: Hickhack um geplante Kita-Schließungen in Sachsen

Borna - Wenn sich an Wahltagen nicht genug Wahlhelfer finden, kann das eine Kommune vor enorme Probleme stellen. So geschehen in der Stadt Borna (Kreis Leipzig), wo deshalb auch alle städtischen Erzieherinnen aushelfen sollten. Folge: Am Tag nach der Wahl hätten sämtliche Kitas und Horte schließen müssen. Inzwischen ruderte die Stadtverwaltung zurück.