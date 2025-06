Von Thüringen nach Sachsen: Wird der Traum vom S-Bahn-Zubringer wahr?

Regis-Breitingen - Es gibt Ideen, die erscheinen absurd und verrückt. Doch mit Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit und etwas Glück werden sie dennoch wahr. Bauingenieur Karsten Waldenburger (67) verfolgt seit Jahren den Traum von einem S-Bahn-Zubringer aus dem thüringischen Meuselwitz nach Sachsen . Auf einer Bahnstrecke, die niemals für den Personenverkehr vorgesehen war. In den kommenden Tagen wird der neu gebaute Haltepunkt im sächsischen Regis-Breitingen für den Verkehr freigegeben.

So gründete sich 1996 ein Betreiberverein, der inzwischen auf 65 Bahnfreaks anwuchs und der die Strecke liebevoll wartet, erneuert und betreibt. Ein weiterer Meilenstein wurde erreicht, als die Deutsche Bahn dem Verein am Bahnhof Meuselwitz ein großes Betriebsgelände mit Lokschuppen und Werkstätten übereignete.

Er schrieb also Briefe an die zuständigen Instanzen. Wenige Wochen später stand eine große Delegation vor seiner Tür und überredete ihn, die ganze Kohlebahn von Meuselwitz bis Regis-Breitingen. Streckenlänge: 15 Kilometer.

Waldenburger: "Mich fasziniert Technik, bei der man noch sieht, was passiert. Und ich überlegte, ob man in diesem Demontage-Wahn vielleicht ein Stück retten kann. Dann hätte ich als Spielzeug halt eine etwas größere Modelleisenbahn."

Mitte der 1990er-Jahre stand Waldenburger am Zaun seines Firmengeländes und beobachtete vor deren Stilllegung die letzten Fahrten einer Industriebahn, die seit Jahrzehnten die Braunkohle von A nach B brachte.

Das bedeutet noch lange nicht, dass schon bald ein fahrplanmäßiger Betrieb im öffentlichen Personennahverkehr aufgenommen wird. Aber der vollendete Anschluss an die Strecke Leipzig-Zwickau ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg dorthin.

Auch eine Elektro-Lokomotive kommt bei den Bahnfreunden aus Meuselwitz zum Einsatz. © privat

Über die Jahre sammelte sich ein riesiges Arsenal an rollendem Material an. Inzwischen ist der Verein Kohlebahnen Meuselwitz e. V. der einzige Schmalspur-Betreiber in Deutschland, der mit allen drei Antriebsarten Fahrten anbietet: Diesel, Dampflok und über einen Generator auch Elektro.



Die Gleisausflüge am Wochenende sind bei Touristen äußerst beliebt. An die 15.000 Fahrgäste werden jährlich durch die idyllische Landschaft chauffiert.

Zurück zum Traum mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Sachsen. Waldenburger: "Den können wir natürlich nicht mit unseren historischen und teils offenen Anhängern betreiben. Daher waren wir über Jahre hinweg auf der Suche nach entsprechenden Triebwagen mit angemessenem Komfort." Lange Zeit vergebens.

Doch eines Tages meldete sich ein Chef der Jungfraubahn aus der Schweiz. Sie hätten drei Triebwagen kürzlich zwar erst generalüberholt, sich nun aber doch für eine Neuanschaffung entschieden.

Gesagt, getan: Seit diesem Jahr stehen alle drei 1967 gebauten Schmuckstücke in Thüringen: Sie sind 17 Meter lang, können ohne Lok und beidseitig betrieben werden, bieten 54 komfortable Sitzplätze und haben herrlich große Panoramascheiben. Waldenburger: "Für unsere Zwecke sind diese Triebwagen perfekt. Es gibt nur zwei entscheidende Makel, und die haben mit unserer Strecke zu tun."