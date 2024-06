Leipzigs Grün spaltet Parteien: Von "Verlust für Mensch" bis "Beschwerden unangebracht"

Leipzig - Am Sonntag wählt Leipzig seinen neuen Stadtrat, der dann für die nächsten fünf Jahre wieder die Interessen der Bürger vertritt. Eines ist ganz klar, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Bürger. Aus diesem Grund hat TAG24 bei den antretenden Parteien mal genauer nachgefragt.

Der Wilhelm-Leuschner-Platz soll unter dem Motto "Ökotopia" bald saniert werden. © privat

TAG24: Die Baumfäll-Aktion auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz sorgte in der Vergangenheit für viel Kritik. Wie stehen Sie zu den Anschuldigungen der Bürger, dass Leipzig Lebensräume für Tiere vernichtet und nach dem Kahlschlag lediglich "alibimäßig" etwas neues Grün anlegt?

Linke: Am Wilhelm-Leuschner-Platz - so nah an der Innenstadt - war es immer klar, dass dieser Platz keine Brache bleibt. Wir haben sehr lange für einen tragbaren Kompromiss verhandelt. Mit dem Siegerentwurf "Ökotopia" sind wir zufrieden und zuversichtlich, dass die Entwicklung des Platzes im Großen und Ganzen positiv ausgeht.

Grünen: Wir haben die Baumfällungen kritisiert und den Erhalt des Silberahorns am Bowling-Center gefordert, leider ohne Ratsmehrheit. Mit dem wegweisenden Gewinnerentwurf "Ökotopia" wird in Größenordnung Asphalt entsiegelt, Baumbestand erhalten und neues artenreiches Grün geschaffen. Wir haben damit Ausgleichsmaßnahmen vor Baubeginn auf dem mittleren und nördlichen Baufeld durchgesetzt.

SPD: Auf dem Leuschnerplatz entstehen Wissenschaftseinrichtungen und Wohnungen - beides ist wichtig. Dafür mussten leider Bäume gefällt werden, gleichzeitig wird der heute versiegelte Teil vor der Bibliothek begrünt, damit ein Ökotop entsteht. Insgesamt benötigen wir stadtweit viel mehr Baumpflanzungen.