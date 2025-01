Komplett zerlegt! Zigarettenautomat in Bischofswerda gesprengt

Bischofswerda - Im Landkreis Bautzen wurde in der Nacht zum Montag ein Zigarettenautomat gesprengt. Die Kripo ermittelt.

In Bischofswerda wurde ein Zigarettenautomat gesprengt. © Bildmontage/LausitzNews.de

Die Görlitzer Polizeidirektion teilte am Dienstag mit, dass der Automat auf der Heinrich-Heine-Straße in Bischofswerda gegen 4 Uhr in die Luft ging.

Wie die unbekannten Täter das anstellten, ist noch nicht abschließend geklärt.

Fakt ist aber, dass das Gerät bei dem Vorfall komplett zerstört wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.