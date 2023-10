21.10.2023 09:54 Kreuzungs-Crash in Freiberg: Skoda und VW krachen zusammen

Am Freitagabend krachten in Freiberg ein Skoda und ein VW an der Kreuzung Dresdner Straße Ecke Peter-Schmohl-Straße frontal zusammen.

Von Claudia Ziems

Freiberg - Heftiger Kreuzungscrash in Freiberg am Freitagabend! Der Frontalcrash ereignete sich an der Kreuzung Dresdner Straße Ecke Peter-Schmohl-Straße. © Marcel Schlenkrich Gegen 18.30 Uhr krachten aus noch unklarer Ursache ein Skoda und ein VW an der Kreuzung Dresdner Straße Ecke Peter-Schmohl-Straße frontal zusammen. Nach ersten Informationen wurde bei dem Unfall eine Person verletzt. Die Feuerwehr Freiberg sicherte die Unfallstelle mit ab. Ein VW und ein Skoda knallten frontal zusammen. © Marcel Schlenkrich Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich