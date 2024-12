Krieg auf der Autobahn: Sachse will Lkw-Unfall provozieren

Ein silberner VW Passat mit Dippoldiswalder Kennzeichen quetscht sich auf der Dresdner Richtungsfahrbahn in den Sicherheitsabstand zwischen den Mercedes-Truck von Mike W. (50) und dem vorausfahrenden Lastwagen, geht dann anlasslos in die Eisen, bremst den 40-Tonner des Leipzigers brutal aus.

Immer wieder tuckert der Volkswagen vor dem Lkw herum, in dieser Szene kommt es beinahe zum Zusammenstoß. © privat

Ausgangspunkt, so berichtet es der Leipziger, sei ein Stau vor Löbejün gewesen. Einige Autofahrer, so auch der Mann im VW, seien dann am Rasthof Plötzetal West rausgefahren, dort entlang gebrettert und hätten sich dann ein paar Hundert Meter vorn wieder in die Stau-Schlange eingeordnet.

"Eine Idiotie, um vielleicht eine Minute Zeit im Stau zu gewinnen ...", schüttelt Mike W. den Kopf. Im Reißverschlussprinzip habe er einen dieser Wagen einfädeln lassen. "Der Passat wollte auch noch vor mir rein, das ging aber nicht mehr."

Dass der VW-Fahrer dann derart austickt und einen schweren Unfall provozieren will, macht den Leipziger Fernfahrer einerseits fassungslos.

Andererseits ist es für ihn ein weiterer Beleg dafür, dass unsere Autobahnen zunehmend zum "Schlachtfeld für psychisch Auffällige" verkommen.