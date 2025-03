Kulthit-Cover-Wettbewerb: Dieser Lehrer siegt beim R.SA-Radio-Singen

Musiklehrer Knut Kielmann (46) spielt neben Gitarre auch Ukulele und Klavier. © Uwe Meinhold

Beim Radiosender R.SA gewann er mit seiner Version von "Purple Rain" des US-Sängers Prince (†57) den Kulthit-Cover-Wettbewerb.

"Prince finde ich gut, der zeigt, wie man Musik macht", begründet Knut Kielmann seine Lied-Auswahl. Mit seiner Interpretation des Achtzigerjahre-Hits setzte sich der Glauchauer gegen gut 200 Mitbewerber durch.

Es sei sein erster Musik-Radio-Wettbewerb, an dem er als Musiker teilnahm. Sonst ist Knut Kielmann viel unterwegs. So stehen am Wochenende viele Auftritte auf dem Programm.

Als Lehrer an der Bonhoeffer-Regelschule pendelt der 46-Jährige außerdem täglich mit dem Zug von Glauchau nach Altenburg. "Meine Schüler freuen sich, dass ich bei dem Wettbewerb gewonnen habe. Vor allem freuen sie sich auf die neuen Instrumente", sagt Knut Kielmann schmunzelnd.