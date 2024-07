10.07.2024 22:54 2.517 Unwetter wütet in Ostsachsen: Land unter in Zittau

Land unter in Zittau. Ungewöhnlich starke Regenfälle sind am Mittwochnachmittag in Ostsachsen heruntergekommen.

Von Adrian Schintlmeister

Zittau - Land unter in Zittau. Ein Unwetter hat am Mittwochabend im Landkreis Görlitz gewütet. Bäume kippten um, Keller liefen voll, ganze Straßenzüge wurden überschwemmt: Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. In Zittau wurde eine Golffahrerin vom Unwetter überrascht. © xcitepress Gegen 18.30 Uhr zog das Unwetter auf, gut eine Stunde lang wütetet es. Insgesamt 90-mal habe man im Landkreis Bautzen (30 Einsätze) und im Landkreis Görlitz (60 Einsätze) ausrücken müssen, hieß es von der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen auf TAG24-Nachfrage. So liefen in Bautzen, Weißenberg und Göda mehrere Keller voll, Bäume kippten um. Bei Bautzen-Stiebitz fuhr eine Regionalbahn über zwei umgestürzte Bäume. Unwetter in Ostsachsen: Feuerwehr im Dauereinsatz Zwischen Görlitz und Zittau: Die Regionalbahn kam nicht weiter. © xcitepress Der zweite Unwetter-Hotspot lag rund um Zittau und Löbau. Auf der Zittauer Südstraße überspülte der Sturm die Fahrbahn. Eine Golf-Fahrerin blieb in den Wassermassen stecken, ihr Auto kam aus eigener Kraft nicht mehr raus. Die Feuerwehr half: Mit gemeinsamen Kräften wurde das Auto aus dem Wasser geschoben. An der Bahntrasse zwischen Görlitz und Zittau stürzten hingegen Äste auf die Gleise. Der Bahnverkehr kam kurzzeitig zum Erliegen. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Titelfoto: xcitepress