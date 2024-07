Reisen ins ferne Ausland? DAS könnte jetzt in Sachsen zum Problem werden

Wer im Sommer an ferne Strände reisen will... © Andreas Drouve/dpa-tmn

"Das liegt zum einen am Wegfall des Kinderreisepasses, zum anderen an der Nachholung von Fernreisen außerhalb der EU, die in den letzten zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich waren", teilte die Stadt Dresden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Wann sich die Lage wieder entspannen werde, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen.



"Aktuell beträgt die Produktionszeit der Reisepässe circa acht Wochen", sagte eine Sprecherin. Normalerweise betrage sie zwei bis vier Wochen. Demnach befinden sich in der Landeshauptstadt derzeit 1493 Reisepässe in Bearbeitung.



Auch die Stadt Chemnitz habe aktuell etwa 1500 Reisepässe bei der Bundesdruckerei in Berlin in Produktion. "Darunter befinden sich auch Dokumentenbestellungen, die bereits vor sieben Wochen übermittelt wurden", sagte eine Sprecherin der Stadt.

Auch hier müsse derzeit mit einer Herstellungszeit von bis zu acht Wochen gerechnet werden.