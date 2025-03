Lausitz drängt auf schnellen Bau von Gaskraftwerken

"Wenn Sie eine Dunkelflaute haben, ist es ja tatsächlich so, dass die Braunkohlekraftwerke die einzige heimische Energieversorgung sind, die wir haben", beschreibt Roesch ein Szenario für windstille und wolkenverhangene Tage.

Für das Lausitzer Unternehmen geht es um ein Investitionsvolumen in Milliardenhöhe.

"Wir sitzen in den Startblöcken und da sitzen wir schon seit zwei Jahren", sagt Roesch. "Wir haben das Geld zum Investieren. Wir haben die Standorte, wir haben alles, was es braucht, aber ich brauche halt einfach dieses Gesetz, dass ich überhaupt an der Auktion teilnehmen kann."

Nach Einschätzung des Leag-Chefs dauert der Bau eines Gaskraftwerks zwischen vier und sechs Jahren.