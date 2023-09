Lauter Knall weckt Anwohner: Zwei Geldautomaten gesprengt, Täter auf der Flucht

Glashütte - Am Freitagmorgen wurden zwei Geldautomaten der Sparkasse in Glashütte gesprengt. Nun ermittelt die Polizei .

Kurze Zeit später trafen die Polizei, die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst am Markt in Glashütte ein.

Die Polizei ermittelt und fahndet nach den Tätern. © Marko Förster

In einem Statement zeigte sich die Ostsächsische Sparkasse Dresden erleichtert darüber, dass bei dem Überfall niemand verletzt wurde.

Zudem wurde mitgeteilt, dass die Filiale in Glashütte ebenso wie alle anderen Sparkassen-Standorte mit umfangreicher, moderner Sicherheitstechnik ausgestattet ist.

"So wurde unter anderem ein Einfärbesystem ausgelöst. Diese Technik färbt das in den Geldkassetten enthaltene Bargeld ein, wodurch dieses weitgehend unbrauchbar gemacht wird", heißt es in der Pressemitteilung.

Inzwischen wurde das Sparkassen-Gebäude von einem Statiker begutachtet und wieder freigegeben. Die Ermittlungen dauern jedoch weiterhin an. Zudem sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Markt in Glashütte wurde teilweise abgesperrt.