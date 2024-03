Leipzig ist die Hochburg: Deshalb werden immer mehr Häuser aus Holz gebaut

Leipzig - Die Holzbauweise ist auf dem Vormarsch in Deutschland, insbesondere in Leipzig . " MDR Umschau " beleuchtet die altbekannte, aber gleichzeitig auch hochmoderne Art des Gebäudebaus.

In Leipzig-Lindenau steht ein zukunftsweisendes Holzgebäude. © Ralf Seegers

"Das mehrgeschossige Bauen ist im Grunde das Bauen für die Stadt", erklärt der Leipziger Professor Alexander Stahr in dem Beitrag. Dabei geht es vor allem um Effizienz, Schnelligkeit und Qualität: "Holz kann das."

Sieht man sich in der Messestadt um, erkennt man schnell, dass auch die Baufirmen das längst begriffen haben: Mehrgeschossige Holzbauten sprießen dort quasi schneller aus dem Boden als das Material, aus dem sie geschaffen sind.

Da ist zum einen die 2020 fertiggestellte hölzerne Oberschule am Barnet-Licht-Platz, die in Sachsen als Vorreiter gilt. Dort gehen tagtäglich rund 700 Schülerinnen und Schüler ein und aus. Und auch das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ) besteht aus dem nachhaltigen Rohstoff.

In der Waldkerbelstraße in Leipzig-Paunsdorf entstand ein siebengeschossiges Holz-Hybrid-Wohnaus mit insgesamt 21 Wohnungen, ein weiteres ist in Planung. Direkt gegenüber des Amtsgerichts in der Südvorstadt klafft unterdessen bereits eine große Baustelle: Hier soll ein Komplex aus Wohnungen, Büroräumen und Geschäften entstehen - natürlich aus Holz.