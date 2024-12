Mühlrose wird als letztes Dorf dem Braunkohleabbau geopfert

Der Tagebau Nochten hat sich an Mühlrose herangefressen - in wenigen Monaten soll das Dorf weggebaggert werden. © imago/Steffen Unger

Bei einer Bürgerbefragung hatte sich eine Mehrheit der rund 200 Einwohner im Dorf schon 2017 dafür entschieden, gemeinsam in die Nachbargemeinde Schleife umzuziehen. Etwa sieben Kilometer vom alten Dorf entfernt entstand so eine kompakte Eigenheim-Siedlung, in der inzwischen ein großer Teil der früheren Bevölkerung von Mühlrose lebt.

Der neue Standort mit 38 bebauten Grundstücken sei nicht einfach nur ein "Anhängsel" von Schleife, sondern ein weiterer Ortsteil der Gemeinde, sagte Bürgermeister Jörg Funda (59, CDU).

Die Gemeinde mit insgesamt 2500 Einwohnern bekommt auch ein Freibad, das als Ersatz für die in Mühlrose abgerissene Freizeitanlage gebaut wird.

So sieht es der Vertrag mit dem Bergbaubetreiber vor. Die Eröffnung des neuen Schwimmbades ist für die Saison 2025 geplant. Im Frühjahr soll zudem der Wiederaufbau eines regionaltypischen Schrotholzhauses beginnen.

Laut LEAG war das denkmalgeschützte Gebäude im alten Dorf behutsam abgetragen worden und soll bis Spätherbst 2025 am neuen Standort als "Dorfklub Mühlrose" wieder errichtet werden.