Lieber bei AfD-Treff: Pirnas neuer OB schwänzt ersten Arbeitstag

Pirna - Als Deutschlands erster AfD-Oberbürgermeister machte Tim Lochner (54, parteilos, trat aber für die AfD an) mit seiner Wahl im Dezember Schlagzeilen. Doch mit der Arbeit hat er es nicht so eilig. Eigentlich hätte er vergangenen Donnerstag sein Amt im Pirnaer Rathaus antreten sollen. Doch erschienen ist er erst mal nicht. Wichtiger war ihm offenbar der AfD-Neujahrsempfang in Stuttgart.