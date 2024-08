Livemusik hinter Gittern? JVA in Sachsen lädt in den Knast ein!

Waldheim - Zum Konzert in den Knast? Nichts ist unmöglich. Die JVA Waldheim lädt zum zweiten öffentlichen Konzert mit der Anstaltsband "VEB Druckhaus" ein.

Die Anstaltsband VEB Druckhaus bei ihrem ersten Konzert 2023. © Dietmar Thomas

Die Band spielt am 23. August (18 Uhr) in der Justizvollzugsanstalt auf der Dresdener Straße - von klassischem Rock über Deutschrock, Crossover bis hin zu eigenen Songs rocken die Insassen an Schlagzeug, Keyboard, Gitarre, Bass und Mikro.

Für das kostenfreie Konzert gibt es einige Regeln: Zutritt haben nur Gäste ab 14 Jahren. Der Einlass erfolgt zwischen 17 und 17.45 Uhr. Personalausweis oder Reisepass sind mitzubringen.