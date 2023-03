LKA-Statistik: Dutzende Angriffe auf Autos ukrainischer Kriegsflüchtlinge

Leipzig/Dresden - Das ist beschämend: Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind in Sachsen 59 Autos ukrainischer Kriegsflüchtlinge angegriffen worden. Das geht aus einer statistischen Auswertung des Landeskriminalamtes hervor.

Während der Transporter im Kriegsgebiet heil blieb, fiel er in ihrer neuen Heimat Bischofswerda einem heimtückischen Anschlag zum Opfer. Mitte Januar wurden am Fiat zwei Scheiben eingeschlagen und die Reifen zerschlitzt.

Die LKA-Statistik führt im Jahreszeitraum seit Kriegsausbruch insgesamt 59 Sachbeschädigungen an ukrainischen Autos in Sachsen auf. Zudem wurden Ukrainer in 68 Fällen Opfer von Bedrohungen, in 47 von Beleidigungen. Wie in den meisten Fällen konnten auch in Bischofswerda bislang keine Täter ermittelt werden.