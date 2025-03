Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in Sachsen: Nur ein Berufsfeld sticht heraus

Der sogenannte "Gender Pay Gap", also der Unterschied im Bruttostundenverdienst zwischen Frauen und Männern, lag im Freistaat im vergangenen Jahr bei sieben Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte.

Weitere Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Arbeitnehmern in Sachsen zeigen sich in der Anzahl der bezahlten Arbeitsstunden sowie in der Erwerbstätigenquote.

Sächsische Frauen bei der Müllabfuhr oder in den Wasserwerken verdienen durchschnittlich zehn Prozent pro Stunde mehr als ihre männlichen Kollegen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein tieferer Blick auf die Zahlen zeigt, dass es 2024 in Sachsen nur ein einziges Berufsfeld gegeben hat, in dem der durchschnittliche Stundenlohn von Frauen über dem der Männer lag: Arbeiterinnen in der Wasserversorgung, in der Entsorgung sowie in der Beseitigung von Umweltverschmutzung haben pro Stunde im Schnitt 23,88 Euro verdient. Das waren zehn Prozent mehr als bei Männern (21,22 Euro).

Am größten war die Differenz im Bereich "Kunst, Unterhaltung und Erholung", wo männliche Beschäftigte durchschnittlich 28,49 Euro pro Stunde bekamen, während Frauen nur 19,17 Euro erhielten - ein "Gender Pay Gap" von 33 Prozent!

Obwohl Sachsen im bundesweiten Vergleich relativ gut dasteht, fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) weiter Maßnahmen zur Herstellung von Entgeltgleichheit.

"Die Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern ist in Sachsen noch immer nicht erreicht und es muss jetzt mehr dafür getan werden, diese seit Jahren bestehende Lohnlücke mit konkreten Maßnahmen zu schließen", sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Daniela Kolbe in einer Mitteilung am Donnerstag. Kolbe sprach von einer "strukturellen" und "direkten" Diskriminierung gegenüber Frauen.

Konkret rief sie die neue Landesregierung um Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) dazu auf, sich "für die Stärkung der Tarifbindung und Mitbestimmung, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Förderung von Frauen in Führungspositionen" einzusetzen.